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Broadcom Limited $350 (+23,01%) прогноз JP Morgan к 12.06.20
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Рабочие ГАЗа провели митинг у резиденции посла США из-за санкций

В День независимости США, 4 июля, сотрудники Горьковского автомобильного завода (ГАЗ) провели у резиденции посла США в Москве митинг, говорится в сообщении рабочего совета автозавода, поступившем в распоряжение РБК. Акция связана с санкциями Минфина США против предприятия, контролируемого Олегом Дерипаской.

В сообщении рабочего совета говорится, что на мероприятие вышли 50 рабочих, «которые выступают от имени 40 тыс. сотрудников предприятий группы ГАЗ. «Если санкции будут введены, с нами перестанут работать зарубежные поставщики, тогда конвейеры ГАЗа остановятся, а мы лишимся работы. На наших заводах работают более 40 тыс. человек... У наших поставщиков, дилеров, партнеров в отрасли работают 400 тыс. человек, и все эти предприятия в России тоже зависят от деятельности ГАЗа. Вместе с семьями это более 1 млн человек, которые могут лишиться куска хлеба», — цитируется в сообщении заявление совета.

Работники предприятия отправили письмо послу США в России Джону Ханстману. К собравшимся перед резиденцией сам посол или представители диппредставительства не вышли.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве не смогли предоставить РБК оперативный комментарий в связи с акцией.

Это не первая акция рабочих ГАЗа в связи с угрозой санкций. 10 июня около 30 человек вышли с плакатами к посольству США в Москве. На плакатах были надписи: «Не дави на ГАЗ», «Под санкциями — ГАЗ, мы и наши семьи», «400 тысяч жертв Соединенных Санкций Америки».

Группа ГАЗ входит в холдинг «Русские машины» Олега Дерипаски. С апреля 2018 года сам миллиардер, группа ГАЗ и еще ряд принадлежащих ему активов находятся под санкциями Минфина США. Однако Вашингтон неоднократно переносил сроки вступления санкций для предприятий группы ГАЗ. В последний раз санкционный дедлайн был продлен 26 июня. Тогда Минфин США разрешил проводить сделки с российской компанией вплоть до 8 ноября.

В апреле Дерипаска заявил, что готов отказаться от контроля над группой ГАЗ в связи с проблемами, которые автопроизводитель испытывает из-за американских ограничений. Отказ от контроля над UC Rusal ранее помог миллиардеру добиться снятия санкций Минфина с этого производителя алюминия.

Теги: Санкции, ГАЗ группа, посол США в России, новости РБК
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Сотрудники ГАЗа провели акцию против санкций у посольства США в Москве
Общество
Минфин США продлил санкционный дедлайн для ГАЗа
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