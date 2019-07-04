Рабочие ГАЗа провели митинг у резиденции посла США из-за санкций

В День независимости США, 4 июля, сотрудники Горьковского автомобильного завода (ГАЗ) провели у резиденции посла США в Москве митинг, говорится в сообщении рабочего совета автозавода, поступившем в распоряжение РБК. Акция связана с санкциями Минфина США против предприятия, контролируемого Олегом Дерипаской.

В сообщении рабочего совета говорится, что на мероприятие вышли 50 рабочих, «которые выступают от имени 40 тыс. сотрудников предприятий группы ГАЗ. «Если санкции будут введены, с нами перестанут работать зарубежные поставщики, тогда конвейеры ГАЗа остановятся, а мы лишимся работы. На наших заводах работают более 40 тыс. человек... У наших поставщиков, дилеров, партнеров в отрасли работают 400 тыс. человек, и все эти предприятия в России тоже зависят от деятельности ГАЗа. Вместе с семьями это более 1 млн человек, которые могут лишиться куска хлеба», — цитируется в сообщении заявление совета.

Работники предприятия отправили письмо послу США в России Джону Ханстману. К собравшимся перед резиденцией сам посол или представители диппредставительства не вышли.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве не смогли предоставить РБК оперативный комментарий в связи с акцией.

Это не первая акция рабочих ГАЗа в связи с угрозой санкций. 10 июня около 30 человек вышли с плакатами к посольству США в Москве. На плакатах были надписи: «Не дави на ГАЗ», «Под санкциями — ГАЗ, мы и наши семьи», «400 тысяч жертв Соединенных Санкций Америки».