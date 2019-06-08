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BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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ПМЭФ-2019 ,  
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Аксенов допустил досрочный запуск поездов на Крымском мосту

Темпы строительства железнодорожных путей на Крымском мосту позволяют рассчитывать на запуск поездов раньше срока. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

«По железной дороге отставаний по срокам нет. Судя по тем темпам, которые идут, есть вероятность того, что поезда в Крым пойдут раньше срока», — сказал Аксенов.

По его словам, сейчас формируется расписание поездов. «Идет чисто системная работа, по крайней мере по возобновлению железнодорожного сообщения, в рамках [того], как это сейчас во всех субъектах РФ», — добавил Аксенов.

Открытие железнодорожного сообщения на Крымском мосту предполагалось в декабре 2019 года. Протяженность моста 19 км. В конце мая член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин сообщил, что первые пассажирские поезда по мосту пойдут в Москву и Санкт-Петербург.

Фотогалерея 
Открытие движения по Крымскому мосту. Фоторепортаж

Автомобильное движение на мосту открылось 16 мая 2018 года. Его первыми участниками стали местные жители. Официальный представитель МИДа Мария Захарова также проехала по Крымскому мосту в день открытия. За день до этого по мосту за рулем «КамАЗа» проехал президент России Владимир Путин, возглавив колонну грузовых автомобилей.
 

Теги: ПМЭФ-2019, Крымский мост, Сергей Аксенов
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