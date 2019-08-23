Полиция проверила дом родителей Зеленского после сообщения о минировании

Многоэтажный дом в Кривом Роге, где живут родители президента Украины Владимира Зеленского, проверили после анонимного сообщения о минировании, передает «Радио Свобода» со ссылкой на пресс-службу Криворожского отдела полиции.

По информации издания, ранее одно из киевских ведомств получило от неизвестных сообщение о возможном минировании большого количества объектов в столице и дома родителей Зеленского. При этом конкретный адрес не был указан.

Это не первый случай, когда неизвестные сообщают о минировании дома родителей украинского президента в Кривом Роге.

12 июля, в день визита Зеленского в город, в киевскую Службу безопасности также поступило анонимное сообщение о минировании нескольких десятков зданий, в том числе больниц, детсадов, роддомов, гипермаркетов и жилого дома, где живут родные Зеленского. Полиция тогда эвакуировала около 2 тыс. человек. Информация о наличии взрывного устройства оказалась ложной.