Информация о бомбе у дома родителей Зеленского оказалась ложной

Информация о наличии взрывного устройства в многоквартирном доме в городе Кривой Рог (Днепропетровская область), где проживают родители президента Украины Владимира Зеленского, оказалась ложной. Об этом сообщает издание «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу управления полиции города.

Отмечается, что в пятницу из-за сообщения о минировании многоэтажного дома полицейские эвакуировали около 2 тыс. человек. Взрывоопасные или подозрительные предметы не обнаружены.

Как добавили в полиции, неизвестный через электронную почту сообщил о минировании в Кривом Роге торгово-развлекательных центров, детских садов и железнодорожного вокзала. К настоящему времени работу объектов восстановили. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщение о подготовке взрыва Уголовного кодекса Украины.

Информация о минировании дома родителей Зеленского и ряда объектов Кривого Рога поступила 12 июля — в день визита украинского президента в Кривой Рог.