Неизвестные сообщили о бомбе в доме родителей Зеленского в Кривом Роге

Неизвестные сообщили о бомбе в доме родителей Зеленского в Кривом Роге

В Кривом Роге неизвестные сообщили о минировании нескольких десятков зданий, в том числе больниц, детсадов, роддомов, гипермаркетов и жилого дома, где проживают родители президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает 1tv.kr.ua.

По данным издания, данные о минировании поступили в СБУ в Киеве. Специалисты проверили здания и не обнаружили взрывных устройств.

Отметается, что на пятницу, 12 июля, запланирован визит украинского лидера в Кривой Рог.

В мае после сообщения о минировании украинские правоохранители проверяли территорию аэропорта Жуляны в окрестностях Киева. Проверки проводились также в нескольких киевских супермаркетах. Ни в одном из случаев угроза не подтвердилась.