Общество , 19:46
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Неизвестные сообщили о бомбе в доме родителей Зеленского в Кривом Роге
В Кривом Роге неизвестные сообщили о минировании нескольких десятков зданий, в том числе больниц, детсадов, роддомов, гипермаркетов и жилого дома, где проживают родители президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает 1tv.kr.ua.
По данным издания, данные о минировании поступили в СБУ в Киеве. Специалисты проверили здания и не обнаружили взрывных устройств.
Отметается, что на пятницу, 12 июля, запланирован визит украинского лидера в Кривой Рог.
В мае после сообщения о минировании украинские правоохранители проверяли территорию аэропорта Жуляны в окрестностях Киева. Проверки проводились также в нескольких киевских супермаркетах. Ни в одном из случаев угроза не подтвердилась.