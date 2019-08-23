В Совфеде предложили Зеленскому создать план признания Крыма российским

Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение не могут сразу смириться с потерей Крыма, поэтому им нужен план постепенного признания полуострова российской территорией. Такое мнение высказал «РИА Новости» сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Зеленскому и его окружению сложно сразу признать российский статус Крыма, несмотря на неизбежность этого процесса, так как это вызовет определенную реакцию. Поэтому ему нужно искать компромиссные варианты. Исходя из этого им стоит разработать на Украине план постепенного признания Крыма в составе России», — сказал он агентству.

По словам сенатора, президент Украины воспринимает Крым «как кусок территории без населения», вместо того, чтобы согласиться с тем, что регион вошел в состав России на законных основаниях. Если официальный Киев признает смену статуса полуострова, отношения между странами улучшатся, считает он.

Дискуссия о статусе Крыма вновь обострилась, после того как президент США Дональд Трамп публично предложил воссоздать «Большую восьмерку», пригласив Россию на саммит G7 в 2020 году. После этого некоторые главы стран G7 напомнили, что Москва перестала участвовать в деятельности международной организации после 2014 года из-за событий на востоке Украины и референдума в Крыму.