Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

Следующие длинные выходные ждут россиян в начале ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роструд.

«В связи с Днем народного единства понедельник, 4 ноября, будет нерабочим», — напомнили в ведомстве. В этом году 4 ноября выпадает на понедельник, так что отдыхать россияне будут три дня подряд — с субботы, 2 ноября, по понедельник включительно.

Календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год Министерство труда составило в июле. В соответствии с предложениями ведомства, россиян в будущем году ждут восьмидневные новогодние каникулы, а также отдых с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая.

Также россиян в 2020 году ждут четыре серии длинных выходных — с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 9 по 11 мая и с 12 по 14 июня.