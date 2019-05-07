Минтруд составил график праздничных дней на 2020 год

В соответствии с предложениями ведомства, россиян в будущем году ждут восьмидневные новогодние каникулы, а также отдых с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая

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В 2020 году выходные дни с 4 и 5 января (суббота и воскресенье соответственно) предлагается перенести на 4 и 5 мая (понедельник и вторник). Об этом говорится в проекте постановления правительства, подготовленном Министерством труда и размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.

Такой перенос позволит продлить первомайские каникулы россиянам до пяти дней — с 1 по 5 мая. При этом новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января, 4 и 5 января все равно останутся выходными, так как, согласно Трудовому кодексу, они относятся к нерабочим праздничным дням.

Кроме того, в 2020 году, согласно проекту документа, россиян в 2020 году ждут несколько трехдневных выходных — с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 9 по 11 мая и с 12 по 14 июня.

В 2019 году, согласно утвержденному ранее графику, россиян еще ждут мини-каникулы с 9 по 12 мая, а также трехдневные выходные с 2 по 4 ноября и выходной в среду, 12 июня.