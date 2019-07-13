Правительство опубликовало календарь праздников и выходных в 2020 году

Правительство опубликовало календарь праздников и выходных в 2020 году

Выходные 4 и 5 января, которые совпадают с праздничными днями новогодних каникул, переносятся на 4 и 5 мая соответственно. Таким образом, россияне в начале последнего месяца весны будут отдыхать пять дней подряд

Правительство России на своей странице в Twitter опубликовало окончательный календарь праздничных дней в 2020 году.

В сообщении отмечается, что выходные суббота и воскресенье 4 и 5 января совпадают с праздничными днями по случаю Нового года и поэтому переносятся на 4 и 5 мая соответственно. В результате в начале мая россияне будут отдыхать пять дней подряд — с 1 (пятница) по 5 (вторник) мая включительно.

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