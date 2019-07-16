Минтруд разъяснил перенос выходных в 2020 году

Министерство труда и социальной защиты пояснило, что некоторые выходные дни в 2020 году будут перенесены для их рационального использования, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Согласно Трудовому кодексу, нерабочими являются новогодние каникулы с 1 по 6 января и 8 января, Рождество 7 января, День защитника Отечества 23 февраля, Международный женский день 8 марта, Праздник весны и труда 1 мая, День Победы 9 мая, а также День России 12 июня и День народного единства 4 ноября.

При этом, если праздник попадает на выходной день, то он переносится на следующий после праздника рабочий день, однако перечисленные нерабочие дни являются исключениями. Также правительство перенесло два дня выходных, совпадающих с праздниками, на другие дни.

«В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом правительства», — отметили в Минтруде.