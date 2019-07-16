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Яндекс ₽3 043,26 (+19,51%) прогноз Deutsche Bank к 24.04.20
Gilead $82 (+20,66%) прогноз Guggenheim Partners к 01.05.20
Citigroup $93 (+29,76%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
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Минтруд разъяснил перенос выходных в 2020 году

Министерство труда и социальной защиты пояснило, что некоторые выходные дни в 2020 году будут перенесены для их рационального использования, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Согласно Трудовому кодексу, нерабочими являются новогодние каникулы с 1 по 6 января и 8 января, Рождество 7 января, День защитника Отечества 23 февраля, Международный женский день 8 марта, Праздник весны и труда 1 мая, День Победы 9 мая, а также День России 12 июня и День народного единства 4 ноября.

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При этом, если праздник попадает на выходной день, то он переносится на следующий после праздника рабочий день, однако перечисленные нерабочие дни являются исключениями. Также правительство перенесло два дня выходных, совпадающих с праздниками, на другие дни.

«В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом правительства», — отметили в Минтруде.

13 июля был опубликован календарь праздников и выходных в 2020 году, подготовленный Министерством труда. В частности, выходные 4 и 5 января перенесли на 4 и 5 мая. Помимо этого выходными днями станут 24 февраля (понедельник), 9 марта (понедельник), 11 мая (понедельник), а также 12 июня (пятница) и 4 ноября (среда).

Теги: Минтруд, праздники
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