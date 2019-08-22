СМИ узнали о скором освобождении задержанного Ираном танкера

МИД Швеции получил информацию, что принадлежащий шведской компании нефтяной танкер Stena Impero, задержанный Ираном в Ормузском проливе под британским флагом, вскоре будет освобожден, передает телеканал SVT со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров между главой МИДа Марготом Валльстремом и иранским дипломатом Джавадом Зарифом.

«МИД получил очень серьезный сигнал. После переговоров возникло впечатление, что скоро что-то произойдет», — заявил источник телеканала. Обсуждение судьбы танкера прошло во вторник, 20 августа. По данным собеседника шведского телеканала, судно Stena Impero может быть освобождено в ближайшие дни.

В начале июля у берегов британского владения Гибралтар был задержан иранский танкер Grace 1. Судно подозревали в перевозке сырой нефти в Сирию в нарушение санкций Европейского союза. Иран пригрозил Лондону ответными мерами, и вскоре несколько катеров иранского Корпуса стражей исламской революции задержали в Ормузском проливе нефтяной танкер Stena Impero, который шел под британским флагом.

13 августа иранское агентство IRNA сообщило о скором освобождении иранского танкера в Гибралтаре. Хотя власти Гибралтара эту информацию вначале не подтвердили, через два дня он все же был освобожден. Из-под ареста были отпущены капитан судна и три члена экипажа.