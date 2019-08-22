Япония выразила протест из-за отказа Сеула передавать разведданные о КНДР

Южная Корея решила расторгнуть соглашение с Японией о всеобъемлющей защите военной информации, предполагающее обмен разведывательными данными между двумя странами. Об этом сообщается в Twitter администрации президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. После этого МИД Японии заявил протест послу страны в Токио.

Корейская сторона, сообщили в Сеуле, уведомит правительство Японии о крайнем сроке действия соглашения по дипломатическим каналам. Как отмечает корейское агентство «Ренхап», дедлайном станет суббота, 24 августа.

Такое решение, согласно заявлению Южной Кореи, было принято в связи с «фундаментальными изменениями» в условиях сотрудничества в сфере безопасности между двумя странами. В частности, Япония исключила Южную Корею из белого списка торговых партнеров в начале августа. Из-за этого южнокорейским компаниям каждый раз потребуется разрешение от Министерства торговли для экспорта товаров.

Под влиянием этого обстоятельства власти Южной Кореи решили, что участие в соглашении с Японией по обмену разведывательными данными больше «не соответствует» национальным интересам. По словам главы корейского МИДа Кан Кён-ва, Сеул утратил доверие к Токио. При этом она отметила, что решение не касается сотрудничества республики с США, этот альянс будет укрепляться.

Министр иностранных дел Японии Таро Коно назвал решение Южной Кореи «крайне прискорбным», отметив, что Токио выражает протест в связи с этим, передает Kyodo. Сеул, по его словам, «совершенно неправильно понимает ситуацию с безопасностью в Северо-Восточной Азии». Коно добавил, что вызвал южнокорейского посла в Японии Нам Гван Пё в министерство для подачи протеста.