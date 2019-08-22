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Tesla $140 (-36,91%) прогноз Cowen к 28.05.20
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Число отравившихся подсолнечным маслом в Ульяновской области увеличилось

В Ульяновской области госпитализировали еще одну женщину с возможными признаками отправления подсолнечным маслом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава. На сегодняшний день, отметили в ведомстве, под наблюдением врачей находятся девять человек.

«В больницу поступила еще одна женщина с признаками отравления, у нее кровотечение. Она знакома с членами семьи производителя подсолнечного масла», — сообщили в минздраве.

Общество
Еще пять человек попали в больницы из-за отравления подсолнечным маслом

На прошлой неделе в Ульяновской области госпитализировали семь человек после предположительного отравления маслом. Один из них умер. 19 августа в больницу поступили еще пять человек.

Токсикологическая экспертиза выявила в крови пострадавших содержание производных кумарина, который входит в состав крысиного яда. По данным местных СМИ, правоохранительные органы рассматривают в качестве причины отравления то, что семечки, из которых изготовили подсолнечное масло, обрабатывали крысиным ядом. Как выяснилось, масло производилось в домашних условиях, и среди отравившихся — сам производитель и его семья.

СК завел уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 238 (производство либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).

Теги: Ульяновская область, отравление, подсолнечное масло
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В Ульяновске умер один из семи отравившихся подсолнечным маслом
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