Число отравившихся подсолнечным маслом в Ульяновской области увеличилось

В Ульяновской области госпитализировали еще одну женщину с возможными признаками отправления подсолнечным маслом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава. На сегодняшний день, отметили в ведомстве, под наблюдением врачей находятся девять человек.

«В больницу поступила еще одна женщина с признаками отравления, у нее кровотечение. Она знакома с членами семьи производителя подсолнечного масла», — сообщили в минздраве.

На прошлой неделе в Ульяновской области госпитализировали семь человек после предположительного отравления маслом. Один из них умер. 19 августа в больницу поступили еще пять человек.

Токсикологическая экспертиза выявила в крови пострадавших содержание производных кумарина, который входит в состав крысиного яда. По данным местных СМИ, правоохранительные органы рассматривают в качестве причины отравления то, что семечки, из которых изготовили подсолнечное масло, обрабатывали крысиным ядом. Как выяснилось, масло производилось в домашних условиях, и среди отравившихся — сам производитель и его семья.