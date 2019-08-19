Еще пять человек попали в больницы из-за отравления подсолнечным маслом

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,95 +0,43 EUR Бирж. 74,33 +0,58 Brent 58,88 +0,34% USD Нал. 67,24 66,40 EUR Нал. 74,67 73,73 USD ЦБ 66,61 +0,61 EUR ЦБ 73,95 +0,73 EUR/USD 1,1101 +0,0012 BTC/USD Бирж. 10 729,89 +384,89 IMOEX 2 631,47 +0,62% RTSI 1 237,97 -0,15% DJIA 25 886,01 +1,20% Nasdaq 7 895,99 +1,67%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
ТМК ₽85,64 (+53,81%) прогноз Sova capital к 13.05.20
OBUV ₽103 (+81,18%) прогноз Ренессанс Капитал к 08.04.20
AbbVie $77 (+18,57%) прогноз CFRA к 24.07.20
BRENT $60 (+2,25%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
General Electric $5 (-42,53%) прогноз JP Morgan к 08.04.20
ТМК ₽85,64 (+53,81%) прогноз Sova capital к 13.05.20
OBUV ₽103 (+81,18%) прогноз Ренессанс Капитал к 08.04.20
AbbVie $77 (+18,57%) прогноз CFRA к 24.07.20
BRENT $60 (+2,25%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
General Electric $5 (-42,53%) прогноз JP Morgan к 08.04.20
Лента новостей
Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 66,61 (+0,61) Quote, 12:48
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 73,95 (+0,73) Quote, 12:48
Друзья предполагаемого убийцы семьи под Ульяновском назвали его спокойным Общество, 14:21 Курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб. Финансы, 14:20 Госдума отложила обсуждение работы новостных агрегаторов до октября Общество, 14:17 На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту Общество, 14:16 Суд назначил дату рассмотрения УДО Мамаева и Кокорина Общество, 14:14 Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой Политика, 14:10 Уберизация креатива: как эволюционирует рынок маркетинговых услуг Pro, 14:01 Кук предупредил Трампа об опасности для Apple торговой войны с Китаем Технологии и медиа, 14:01 Трубы для «Газпрома»: за счет чего ТМК увеличила прибыль на 288% Quote, 13:59 Жена голодающего Шестуна заявила о его переводе в реанимацию при СИЗО Общество, 13:59 АЛРОСА впервые предложила направить весь свой денежный поток на дивиденды Бизнес, 13:52 Агент назвал сроки решения о переходе Рибери в «Локомотив» Спорт, 13:51 Медведев напомнил «Транснефти» об издержках из-за ЧП с грязной нефтью Экономика, 13:47 Глава районного совета депутатов вышла из «Единой России» после скандала Общество, 13:46
Общество ,  
0 
Еще пять человек попали в больницы из-за отравления подсолнечным маслом
В больницы поступили еще трое взрослых и двое детей. Таким образом, число пострадавших увеличилось до 11 человек. В качестве причины рассматривается попадание в масло крысиного яда
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Еще пять жителей Ульяновской области госпитализированы после употребления подсолнечного масла. Таким образом, число пострадавших увеличилось до 11 человек. Об этом сообщили РБК в пресс-службе регионального минздрава. Ранее сообщалось о семи госпитализированных.

«Еще трое взрослых и двое детей госпитализированы в лечебные учреждения. Двое из них [взрослых] с кровотечениями, один без», — пояснили в ведомстве. Уточняется, что двое детей употребляли масло после термической обработки. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей, симптомы отравления отсутствуют.

Общество
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин

Ранее стало известно, что в Ульяновске семь человек, в том числе двое детей, отравились подсолнечным маслом и были госпитализированы. Все были либо коллегами, либо родственниками. Врачи сообщили, что у них наблюдались кровотечения «различной дислокации», двое взрослых впоследствии скончались в больнице.

СК возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 238 (производство либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).

Токсикологическая экспертиза выявила в крови поступивших в больницу с отравлением маслом содержание производных кумарина (вещество входит, в частности, в состав крысиного яда). По данным местных СМИ, правоохранительные органы рассматривают в качестве причины обработку семечек, из которых изготовили подсолнечное масло, крысиным ядом.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Ульяновск, отравление, подсолнечное масло
Материалы по теме
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Общество
В Ульяновской области после отравлений проверят все масло в магазинах
Общество
СМИ назвали причину гибели от отравления подсолнечным маслом в Ульяновске
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter