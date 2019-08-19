Еще пять человек попали в больницы из-за отравления подсолнечным маслом

Еще пять человек попали в больницы из-за отравления подсолнечным маслом

В больницы поступили еще трое взрослых и двое детей. Таким образом, число пострадавших увеличилось до 11 человек. В качестве причины рассматривается попадание в масло крысиного яда

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Еще пять жителей Ульяновской области госпитализированы после употребления подсолнечного масла. Таким образом, число пострадавших увеличилось до 11 человек. Об этом сообщили РБК в пресс-службе регионального минздрава. Ранее сообщалось о семи госпитализированных.

«Еще трое взрослых и двое детей госпитализированы в лечебные учреждения. Двое из них [взрослых] с кровотечениями, один без», — пояснили в ведомстве. Уточняется, что двое детей употребляли масло после термической обработки. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей, симптомы отравления отсутствуют.

Ранее стало известно, что в Ульяновске семь человек, в том числе двое детей, отравились подсолнечным маслом и были госпитализированы. Все были либо коллегами, либо родственниками. Врачи сообщили, что у них наблюдались кровотечения «различной дислокации», двое взрослых впоследствии скончались в больнице.

СК возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 238 (производство либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).