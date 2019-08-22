Очевидцы сняли на видео пожар в цехе по производству свечей в Петербурге

Очевидцы сняли на видео пожар в цехе по производству свечей в Петербурге

Пламя распространилось на площади 4 тыс. кв. м. Эвакуированы более 200 человек. К тушению привлекли пожарный поезд

Очевидцы выложили в Сеть видео пожара в цехе по производству свечей на территории склада в Санкт-Петербурге. На кадрах видны языки пламени и густой столб черного дыма.

Возгорание произошло в Невском районе на Складской улице. По предварительным данным, в четырехэтажном горящем помещении находилось производство свечей. Изначально сообщалось, что пламя охватило 500 кв. м. Однако позднее площадь пожара возросла до 4 тыс. кв. м.

«В 16:14 ранг пожара был повышен до № 5. К ликвидации пожара привлечено от РСЧС: 49 единиц техники и 224 человека личного состава, в том числе от МЧС: 41 единица техники и 195 человек личного состава», — говорится в сообщении главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.