Общество , 22 авг, 17:53
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Пожар в цехе по производству свечей в Санкт-Петербурге. Фоторепортаж
В Невском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в здании, где, по предварительным данным, производились свечи. Охваченная огнем площадь превысила 4 тыс. кв. м, пожару присвоен пятый, наивысший, ранг сложности
Пожар в здании на Складской улице в Невском районе Санкт-Петербурга начался около двух часов дня 22 августа
Очаг возгорания находился на третьем этаже (здание четырехэтажное), в помещении, где, по предварительным данным, располагалось производство свечей
Из здания эвакуировали 200 человек
К тушению привлекли более двухсот человек, туда направили пожарные поезд и вертолет Ми-8
Площадь возгорания составила 4 тыс. кв. м. Из-за угрозы распространения огня ранг пожара несколько раз повышался. К 16:14 ранг был повышен до наивысшего — пятого
В результате пожара пострадали, по разным данным, до трех человек
Сообщается, что угрозы распространения огня на жилые дома нет