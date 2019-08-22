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Пожар в цехе по производству свечей в Санкт-Петербурге. Фоторепортаж

В Невском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в здании, где, по предварительным данным, производились свечи. Охваченная огнем площадь превысила 4 тыс. кв. м, пожару присвоен пятый, наивысший, ранг сложности
Фото: Валентин Егоршин / ТАСС
Пожар в здании на Складской улице в Невском районе Санкт-Петербурга начался около двух часов дня 22 августа
Фото: 78.mchs.gov.ru
Очаг возгорания находился на третьем этаже (здание четырехэтажное), в помещении, где, по предварительным данным, располагалось производство свечей
Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Из здания эвакуировали 200 человек

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС
К тушению привлекли более двухсот человек, туда направили пожарные поезд и вертолет Ми-8
Фото: Валентин Егоршин / ТАСС
Площадь возгорания составила 4 тыс. кв. м. Из-за угрозы распространения огня ранг пожара несколько раз повышался. К 16:14 ранг был повышен до наивысшего — пятого
Фото: 78.mchs.gov.ru
В результате пожара пострадали, по разным данным, до трех человек
Фото: Валентин Егоршин / ТАСС
Сообщается, что угрозы распространения огня на жилые дома нет
Автор: Анастасия Антипова
Теги: мультимедиа, Пожар, Санкт-Петербург
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Очевидцы сняли на видео пожар в цехе по производству свечей в Петербурге
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В Петербурге произошел крупный пожар в цехе по производству свечей
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