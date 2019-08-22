Премьер-министр Польши предложил открыть в стране новую базу НАТО

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает необходимым разместить дополнительное число американских военнослужащих и создать новую долгосрочную базу НАТО на территории страны. Об этом политик заявил в интервью немецкому изданию Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

Моравецкий отметил необходимость усилить восточный фланг НАТО. По его мнению, США не должны ослаблять военного присутствия на территории Польши и Германии.«Это не вопрос «одно из двух». Нам нужна база НАТО в Рамштайне (Германия, федеральная земля Рейнланд-Пфальц), и нам нужна новая база НАТО в Польше», — заявил он.

Премьер-министр также подверг критике ФРГ, которая не выполняет взятые странами НАТО обязательства по расходам на оборону, и призвал ее увеличить расходы до 2% ВВП. «Я бы не назвал Германию безбилетником, но ее взносы не соответствуют обязательствам. Ей следовало бы быстрее увеличить свои оборонные расходы», — заявил он. Моравецкий напомнил, что сама Польша тратит на оборону более 2%.

В ноябре 2018 года стало известно, что девять стран — членов НАТО увеличили расходы на оборону до 2% от национального ВВП. Польша достигла этого уровня в 2017 году. В феврале 2019 года посол США в Германии Ричард Гренелл призывал Берлин увеличить расходы на оборону до 2% ВВП к 2024 году из-за «российской угрозы».