Польша решила разместить американских военных у границы с Белоруссией

Новые американские подразделения будут расположены в Польше в шести точках. Это сигнал «агрессорам»: нападение на республику станет атакой на весь альянс НАТО, уверены в Варшаве

Фото: Kacper Pempel / Reuters

НАТО разместит американские войска как минимум в шести точках на востоке Польши. Об этом в эфире «Польского радио» заявил министр обороны восточноевропейской республики Мариуш Блащак.

«В рамках соглашения мы договорились о том, что в Польше будет шесть точек дислокации подразделений», — сказал он

Глава ведомства подчеркнул, что точное расположение американских военных Варшава и Вашингтон определят отдельным соглашением. «Важно усилить восточный фланг НАТО, а значит, и восточный фланг нашей страны, чтобы сдерживать возможного агрессора. Предполагаемый захватчик знает, что нарушение польских границ означает не локальный конфликт, а глобальный. Присутствие американских военных свидетельствует о том, что атака на Польшу станет атакой на весь альянс НАТО», — заключил Блащак.

Польский министр уточнил, что в Польше создадут дивизионное командование, которому будут подчиняться все американские войска на восточном фланге НАТО.

Комментируя заявления польского министра, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что если это произойдет, то Россия в качестве ответной меры усилит свои войска на западной границе.