Польша решила разместить американских военных у границы с Белоруссией

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 64,31 -0,08 EUR Бирж. 72,12 -0,06 Brent 61,85 -0,34% USD Нал. 64,75 63,97 EUR Нал. 72,64 71,76 USD ЦБ 64,43 -0,20 EUR ЦБ 72,70 -0,31 EUR/USD 1,1216 +0,0010 BTC/USD Бирж. 9 190,50 +205,90 IMOEX 2 740,83 +0,06% RTSI 1 342,70 +0,12% DJIA 26 089,61 -0,07% Nasdaq 7 796,66 -0,52%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Газпром нефть ₽419,35 (+5,36%) прогноз ВТБ Капитал к 13.06.20
Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
Газпром нефть ₽419,35 (+5,36%) прогноз ВТБ Капитал к 13.06.20
Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
Лента новостей
Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 64,43 (-0,2) Quote, 14 июн, 13:29
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 72,7 (-0,31) Quote, 14 июн, 13:29
Росгидромет напомнил о самых солнечных городах России Общество, 11:43 «Кинотавр—2019»: как прошла церемония закрытия Стиль, 11:38 Умные решения для города: какие разработки представил ACER на ПМЭФ Партнерский материал, 11:36 Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы Политика, 11:35 Более 100 населенных пунктов на Украине остались без электричества Общество, 11:27 Экс-посол России в Белоруссии Бабич стал замглавы Минэкономразвития Политика, 11:26 Президент Казахстана заявил об «абсолютной необходимости» России Политика, 11:23 Кого возьмут на работу производители стройматериалов Pro, 11:20 Антимонопольщики сочли Burger King «недостойным посещения» Бизнес, 11:15 Как прошел хакатон по разработке решений для «умных городов» В Москве Партнерский материал, 11:06 СК начал проверку из-за самоубийства инспектора ДПС в Сахалинской области Общество, 11:03 В Неаполе сорвали табличку в честь Сарри после его назначения в «Ювентус» Спорт, 10:57 Эксперты оценили уровень трудоустройства выпускников вузов по профилю Общество, 10:56 Польша решила разместить американских военных у границы с Белоруссией Политика, 10:53
Политика ,  
0 
Польша решила разместить американских военных у границы с Белоруссией
Новые американские подразделения будут расположены в Польше в шести точках. Это сигнал «агрессорам»: нападение на республику станет атакой на весь альянс НАТО, уверены в Варшаве
Фото: Kacper Pempel / Reuters

НАТО разместит американские войска как минимум в шести точках на востоке Польши. Об этом в эфире «Польского радио» заявил министр обороны восточноевропейской республики Мариуш Блащак.

«В рамках соглашения мы договорились о том, что в Польше будет шесть точек дислокации подразделений», — сказал он

Глава ведомства подчеркнул, что точное расположение американских военных Варшава и Вашингтон определят отдельным соглашением. «Важно усилить восточный фланг НАТО, а значит, и восточный фланг нашей страны, чтобы сдерживать возможного агрессора. Предполагаемый захватчик знает, что нарушение польских границ означает не локальный конфликт, а глобальный. Присутствие американских военных свидетельствует о том, что атака на Польшу станет атакой на весь альянс НАТО», — заключил Блащак.

Польский министр уточнил, что в Польше создадут дивизионное командование, которому будут подчиняться все американские войска на восточном фланге НАТО.

Комментируя заявления польского министра, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что если это произойдет, то Россия в качестве ответной меры усилит свои войска на западной границе.

«В Польше, видимо, этого не понимают. Возможно, им хочется быть чьей-то военной базой», — сказал сенатор. «При этом с точки зрения безопасности Польше размещение войск США ничего не даст», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Политика
Польша предложила $2 млрд за создание базы США на своей территории

С инициативой о размещении американской военной базы в Польше весной прошлого года выступила сама Варшава, объясняя это необходимостью «сдерживания усилившейся и опасной позиции России». Она заявила о готовности выделить на это до $2 млрд. Позже в НАТО говорили, что намерены обустроить в Польше объекты для хранения военной техники США.

В настоящее время в Польше находится около 4,5 тыс. американских военных из состава бронетанковой бригады и многонациональной батальонной группы. В конце апреля этого года две страны договорились увеличить численность этого контингента. В соседней с Польшей Германии размещены на постоянной основе более 30 тыс. американских военных.

Автор: Анна Трунина
Теги: Польша, американские военные, военная база
Материалы по теме
МИД назвал увеличение сил США в Польше подрывом безопасности в Европе
Политика
США разместят в Польше эскадрилью разведывательно-ударных беспилотников
Политика
В Госдуме заявили об ответных мерах на американские беспилотники в Польше
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter