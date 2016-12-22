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Девять из 29 стран — членов НАТО увеличили военные расходы до 2% ВВП
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Девять из 29 стран — членов НАТО увеличили военные расходы до 2% ВВП
Политика, 15:22
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Девять из 29 стран — членов НАТО увеличили военные расходы до 2% ВВП

Девять из 29 стран — членов НАТО увеличили военные расходы до 2% ВВП, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на форуме организации в Берлине. Трансляция опубликована на сайте НАТО.

«В 2014 году оказалось только три члена Альянса, которые достигли уровня оборонных ассигнований в 2%, сейчас это девять стран. И большинство стремится достигнуть этой отметки в течение десятилетия», — сказал генсек НАТО.

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Он напомнил, что в последние годы холодной войны в Европе нормальным считался уровень оборонных расходов в 3% ВВП. Столтенберг отметил, что если бы все члены НАТО достигли уровня военных трат в 2% ВВП, то тогда бы образовалось дополнительно около $100 млрд, на которые можно было бы усилить безопасность североатлантических стран. По словам Столтенберга, только благодаря тому, что все новые и новые страны НАТО начинают выполнять обязательства по тратам, за два года удалось аккумулировать на ​$41 млрд больше для целей безопасности Европы и Северной Америки.

«Это обеспечит лидирующее положение альянса в авангарде военных технологий в мире, который остается конкурентным и непредсказуемым», — подытожил Столтенберг.

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Решение поставить обязательную планку в 2% ВВП для отчислений на оборону в странах НАТО было принято на саммите в Уэльсе в 2014 году в связи с действиями России в Крыму и на юго-востоке Украины. Президент США Дональд Трамп стал одним из ярых сторонников повышения европейскими странами трат на военные нужды. В противном случае американский президент грозил сократить финансовое участие Вашингтона в программах альянса.

До недавнего момента было известно, что 2% ВВП в альянсе тратят на армию США, Эстония, Греция и Великобритания. Этой планки в 2017 году достигли Польша и Румыния. К 2% приблизили свои военные ассигнования Латвия и Литва. Остальные — 21 страна — не доводили расходы на оборону до требуемого уровня. Какие три страны достигли требуемой планки в 2018 году, Столтенберг в своей речи не уточнил.

Теги: НАТО в Европе , военные расходы , Йенс Столтенберг
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