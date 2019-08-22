Цеповяза из «банды Цапков» этапировали с Дальнего Востока в Омск

Цеповяза из «банды Цапков» этапировали с Дальнего Востока в Омск

Члена краснодарской «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза перевели из колонии № 3 в Амурской области в Омск. Об этом РБК сообщил адвокат группировки и жены Цеповяза Натальи Стришней Эдуард Чургулия.

«Вячеслава Цеповяза перевели в Омск. Этому имеется исковое документальное подтверждение. Основания его перевода неизвестны. Возможно, проводились какие-то следственные действия», — сказал Чургулия.

По данным «СуперОмск», Цеповяз будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима № 6. Издание со ссылкой на источники отмечает, что решение о его переводе могло быть принято в связи с отсутствием в омской колонии «VIP-камер и привилегированных условий содержания для арестантов, имевших на свободе значительные финансовые ресурсы либо политический вес во властных структурах».

В 2018 году СМИ опубликовали фотографии Цеповяза, на которых он в колонии ест крабов, красную икру и жарит шашлыки. На кадрах также показано, как летом Цеповяз отдыхает в компании других людей в беседке, а также в одной из камер. Осужденный назвал фотографии фотошопом. В феврале того же года член комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Дмитрий Носов сообщил , что начальника колонии, где Цеповяз отбывал наказание, отстранили от должности.

В 2013 году Цеповяза признали виновным в совершении нескольких тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды. Его приговорили к 19 годам и десяти месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.