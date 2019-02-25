Правозащитник заявил об отстранении начальника колонии Цеповяза

Начальник исправительной колонии № 3 в Амурской области, где ранее отбывал наказание член «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз, был отстранен от должности. Об этом по итогам проверки колонии заявил член комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Дмитрий Носов.

«Безусловно, [для Цеповяза] были нарушения и поблажки. Эти вопросы решает прокуратура и следствие. <...> Хочу отметить, что начальник колонии уже отстранен от своей должности», — сказал Дмитрий Носов.

В пресс-службе УФСИН России по Амурской области сообщили РБК, что в настоящее время начальник исправительной колонии № 3 находится в отпуске.

РБК направил запрос в пресс-службу ФСИН России.