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Правозащитник заявил об отстранении начальника колонии Цеповяза

Начальник исправительной колонии № 3 в Амурской области, где ранее отбывал наказание член «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз, был отстранен от должности. Об этом по итогам проверки колонии заявил член комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Дмитрий Носов.

«Безусловно, [для Цеповяза] были нарушения и поблажки. Эти вопросы решает прокуратура и следствие. <...> Хочу отметить, что начальник колонии уже отстранен от своей должности», — сказал Дмитрий Носов.

Общество
В Сети появилось новое видео из жизни Цеповяза в колонии строгого режима

В пресс-службе УФСИН России по Амурской области сообщили РБК, что в настоящее время начальник исправительной колонии № 3 находится в отпуске.

РБК направил запрос в пресс-службу ФСИН России.

На сайте амурского УФСИН указано, что колонию возглавляет подполковник Александр Радьков.

Общество
Против сотрудников колонии Цеповяза возбудили новое уголовное дело

Скандал вокруг Цеповяз​а начался в октябре 2018 года, когда в сети появились фотографии, на которых он в колонии жарит шашлык, а также ест икру и крабов. Сам Цеповяз назвал снимки из колонии «фотошопом». После этого в сети были опубликованы несколько видеозаписей с Цеповязом в колонии, на которых, в частности, видны ​пчелиное хозяйство, небольшой огород, а также отдельный душ.

В начале февраля Цеповяз был переведен из колонии в СИЗО Хабаровска для проведения следственных действий.

ФСИН подчеркивала, что все эти видео относятся к 2015 году. Против руководства колонии возбудили два уголовных дела о превышении полномочий.

Теги: ФСИН, колония, Вячеслав Цеповяз
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