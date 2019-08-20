Отец пострадавшей в Турции российской девочки сообщил о ее состоянии

Девочка, которую затянуло в бассейн в одном из отелей турецкого Бодрума, по-прежнему находится в критическом состоянии. Об этом РБК сообщил отец пострадавшей.

«Все то же самое, ничего не поменялось», — сказал отец девочки. Он добавил, что ситуация получила большой резонанс. «Ту цель, которую мы для себя ставили, мы добились. На нас хотя бы обратил внимание МИД, с нами начали хотя бы нормально общаться туроператор и страховая компания, с нами уже связалась администрация Санкт-Петербурга», — сказал мужчина, добавив, что семье пообещали помочь.

Как писала «Фонтанка», инцидент произошел в бассейне отеля Sunhill в Бодруме. Когда девочка нырнула, ее руку засосало в трубу, через которую обеспечивалась циркуляция воды. Ребенка удалось вытащить, лишь сломав трубу. В генконсульстве России в Анталье РБК подтвердили, что девочка впала в кому.