Собянин сообщил об открытии участка красной ветки на три дня раньше срока

Собянин сообщил об открытии участка красной ветки на три дня раньше срока

Закрытый участок Сокольнической линии московского метро откроют на три дня раньше срока. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

«Сегодня, на три дня раньше, откроем для пассажиров девять станций Сокольнической линии мосметро», — заявил Собянин. Закрытый участок красной ветки будет доступен пассажирам после 16:00, до конца дня проработают бесплатные компенсационные автобусы.

Участок красной ветки от станции «Проспект Вернадского» до конечной станции«Коммунарка» был закрыт с 18 августа для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ). Речь идет о станциях «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».

Первый раз девять станций Сокольнической линии закрыли для пассажиров 13 июля.