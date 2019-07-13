В московском метро закрыли девять станций на красной ветке

В московском метро закрыли девять станций на красной ветке

Девять станций на южном участке Сокольнической (красной) линии московского метро закрылись для пассажиров в субботу, 13 июля. Об этом сообщается на сайте московского метрополитена.

Речь идет о станциях «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка», которые будут недоступны до 20 июля из-за строительства юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ).

В районе закрытых станций будут курсировать бесплатные автобусы. Станции возобновят работу в обычном режиме 21 июля с 5:30 мск.

Ранее сообщалось, что из-за строительства БКЛ с 13 по 21 июля движение транспорта также ограничат в Западном, Юго-Западном и Троицком и Новомосковском округах.