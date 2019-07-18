Собянин сообщил об открытии девяти станций красной ветки раньше срока

Собянин сообщил об открытии девяти станций красной ветки раньше срока

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что девять станций Сокольнической линии (красная ветка) метрополитена, которые были закрыты в связи со строительством новой линии метро, откроют раньше намеченного срока.

«На два дня раньше откроем для пассажиров девять станций Сокольнической линии», — написал он в Twitter.

По его словам, уже в пятницу, 19 июля, пассажиры смогут «вернуться на привычный маршрут» и воспользоваться услугами этих станций.

Мэр напомнил, что девять станций красной ветки были закрыты в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ).