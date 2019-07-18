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Собянин сообщил об открытии девяти станций красной ветки раньше срока

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что девять станций Сокольнической линии (красная ветка) метрополитена, которые были закрыты в связи со строительством новой линии метро, откроют раньше намеченного срока.

«На два дня раньше откроем для пассажиров девять станций Сокольнической линии», — написал он в Twitter.

По его словам, уже в пятницу, 19 июля, пассажиры смогут «вернуться на привычный маршрут» и воспользоваться услугами этих станций.

Мэр напомнил, что девять станций красной ветки были закрыты в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ).

Общество
В московском метро закрыли девять станций на красной ветке

Речь идет о станциях «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».

Частично открытая Большая кольцевая линия на юго-западном участке будет пересекаться с Сокольнической линией в районе станции «Проспект Вернадского». В настоящее время ведется строительство участка, в состав которого войдут еще три станции — «Мичуринский проспект» (пересадка на Солнцевскую линию), «Аминьевское шоссе» (пересадка на проектируемую платформу Аминьевская Киевского направления МЖД) и «Давыдково». Ввод в эксплуатацию юго-западного участка БКЛ запланирован на 2022 год.

Теги: Московский метрополитен, красная ветка, Сокольническая линия ..., открытие станции метро, Сергей Собянин
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