Открытие новых станций Сокольнической линии метро. Фоторепортаж

Предполагается, что жители Коммунарки благодаря метро смогут добираться до центра Москвы за 40 минут

В планах властей города в ближайшие несколько лет построить ответвление от «Коммунарки»

Станции «Коммунарка» и «Ольховая» неглубокого заложения

«Ольховая» находится между транспортными тоннелями дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. На пересечении с Калужским шоссе также построили совмещенный автомобильный и метротоннель

Продолжение Сокольнической линии должно на 14% снизить нагрузку на станцию «Саларьево»

Еще одна станция расположена у деревни Прокшино

У нее наземный вестибюль и крытая платформа

Станция «Филатов луг» также наземная

На станции установлены витрины с живыми растениями