Общество , 14:03
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Открытие новых станций Сокольнической линии метро. Фоторепортаж
20 июня в Москве открыли новые станции Сокольнической линии метро. Ветку на юго-западе продлили до «Коммунарки». Как выглядят новые станции — в фоторепортаже РБК
Предполагается, что жители Коммунарки благодаря метро смогут добираться до центра Москвы за 40 минут
В планах властей города в ближайшие несколько лет построить ответвление от «Коммунарки»
Станции «Коммунарка» и «Ольховая» неглубокого заложения
«Ольховая» находится между транспортными тоннелями дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. На пересечении с Калужским шоссе также построили совмещенный автомобильный и метротоннель
Продолжение Сокольнической линии должно на 14% снизить нагрузку на станцию «Саларьево»
Еще одна станция расположена у деревни Прокшино
У нее наземный вестибюль и крытая платформа
Станция «Филатов луг» также наземная
На станции установлены витрины с живыми растениями
Протяженность нового участка Сокольнической линии составила 10 км