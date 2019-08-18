В Нижегородской области умер посетитель фестиваля электронной музыки

В Нижегородской области погиб посетитель фестиваля электронной музыки Alfa Future People (AFP). Об этом сообщают местные издания «Нижний Новгород Онлайн» и ProGorodNN.

Инцидент произошел в ночь на 18 августа в поселке Большое Козино, где проходит фестиваль.

Пользователи соцсетей опубликовали снимки, на которых якобы мертвый мужчина лежит в грязи. Организаторы фестиваля подтвердили смерть человека на территории поселка в 1,5 км от места проведения AFP, но опровергли причастность фотографий к происшествию, сообщает «Нижний Новгород Онлайн». «На одном из снимков, что сейчас размещают в интернете, реальный человек, но живой. На другом находится не человек, а вообще бумажный пакет с сапогами», — заявили организаторы.

Издание отмечает, что погибший был жителем Омска. По данным ProGorodNN, мужчина умер от передозировки наркотиками. Дежурившие на фестивале врачи попытались спасти его, но в машине скорой помощи у него остановилось сердце. Изданию организаторы фестиваля сообщили, что мужчина ранее посетил AFP, а смерть от передозировки — пока не подтвержденная версия случившегося.