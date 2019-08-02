В США внучка Кеннеди умерла от передозировки

Сирша Кеннеди, внучка экс-генпрокурора США и младшего брата президента Джона Кеннеди Роберта, умерла в возрасте 22 лет. Об этом пишет Fox News со ссылкой на заявление ее семьи.

Кеннеди скончалась в семейном поместье в штате Массачусетс, официально причины смерти не сообщаются. Однако, по данным двух близких к семье источников The New York Times, Сирша Кеннеди умерла от передозировки наркотиками. Эту же информацию подтвердил источник Boston 25 News в правоохранительных органах и добавил, что рядом с телом погибшей был обнаружен метадон (опиоид, в медицине применяется как заместитель героина).

«Наши сердца разбиты из-за потери нашей любимой Сирши. Ее жизнь была наполнена надеждами, обещаниями и любовью. Она серьезно заботилась о друзьях и семье», — указано в заявлении.

Роберт Кеннеди в 1961-1964 годах по назначению старшего брата занимал пост генпрокурора США. После убийства брата Кеннеди баллотировался на пост президента США. В 1968 году он также был убит в результате покушения.