ЦБ установил официальный курс евро на уровне ниже 73 руб.

ЦБ установил официальный курс евро на уровне ниже 73 руб.

Банк России установил официальный курс евро на 23 августа на уровне ниже 73 руб., сообщается на сайте Центробанка.

В пятницу официальный курс составит 72,83 руб. При этом ЦБ также понизил курс доллара на 23 августа — с 66,26 руб. до 65,61 руб.

Накануне к концу торгов на Московской бирже цена евро опустилась ниже 73 руб. впервые с 14 августа. Стоимость валюты составила 72,97 руб. В свою очередь курс доллара составлял 65,8 руб.

15 августа курс рубля продолжил снижаться на фоне падения мировых цен на нефть. Впервые с 1 апреля 2019 года курс евро превысил 74 руб.