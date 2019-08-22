ЦБ установил официальный курс евро на уровне ниже 73 руб.

Банк России установил официальный курс евро на 23 августа на уровне ниже 73 руб., сообщается на сайте Центробанка.
В пятницу официальный курс составит 72,83 руб. При этом ЦБ также понизил курс доллара на 23 августа — с 66,26 руб. до 65,61 руб.
Накануне к концу торгов на Московской бирже цена евро опустилась ниже 73 руб. впервые с 14 августа. Стоимость валюты составила 72,97 руб. В свою очередь курс доллара составлял 65,8 руб.
15 августа курс рубля продолжил снижаться на фоне падения мировых цен на нефть. Впервые с 1 апреля 2019 года курс евро превысил 74 руб.