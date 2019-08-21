Курс евро впервые за неделю опустился ниже 73 руб.

Курс евро впервые с 14 августа опустился ниже 73 руб., свидетельствуют данные Московской биржи.

К концу торгов в среду, 21 августа, евро стоит 72,97 руб. На открытии биржи курс составлял 73,605 руб.

Доллар к закрытию находился на отметке 65,8 руб., минимальная отметка - 65,64 руб. При этом в понедельник, 19 августа, стоимость американской валюты впервые с февраля 2019 года превысила 67 руб. Директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов в беседе с РБК объяснял рост курса американской валюты анонсом новых торговых пошлин со стороны США, а также кризисом в Аргентине, который спровоцировал бегство инвесторов из развивающихся рынков.

Официальный курс евро ЦБ на четверг, 22 августа, составляет 73,4 руб., доллара — 66,2 руб.

Рубль — одна из самых волатильных валют мира, его месячная волатильность составляет около 10%.