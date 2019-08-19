ЦБ вновь повысил курс доллара и евро

Официальный курс евро, устанавливаемый Банком России, вырос на 72 коп. и во вторник установлен на уровне 73,94 руб. Одновременно продолжается рост курса доллара, выросшего с 65,99 до 66,6 руб., следует из данных Банка России.

Рассчитанная по официальным курсам на вторник стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) увеличилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 66,32 коп. и составляет 69,9113 руб.

Как ранее отмечали эксперты, курс рубля продолжает снижаться на фоне падения мировых цен на нефть и бегства инвесторов с развивающихся рынков, вызванного торговой войной США и Китая и кризисом в Аргентине. В понедельник, 19 августа, в ходе торгов на бирже курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб.