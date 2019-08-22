Гафта перевели в реабилитационный центр после перенесенного инсульта

Актер и режиссер Валентин Гафт восстанавливается после инсульта, который он перенес месяц назад. Об этом РБК сообщил сын актрисы Ольги Остроумовой и пасынок Гафта, театральный режиссер Михаил Левитин.

«Он сейчас восстанавливается. Медленно очень, но восстанавливается. Его перевели в реабилитационный центр. До этого он был в Первой градской больнице», — сказал он.

В начале августа стало известно, что Гафта госпитализировали. При этом его супруга Остроумова не стала уточнять, перенес ли актер инсульт, о котором сообщал телеканал РЕН ТВ. Впоследствии она рассказала, что состояние актера стабильное, но он остается в больнице.

Гафт родился в 1935 году в Москве. Он окончил школу-студию МХАТ и с 1969 года служит в театре «Современник». Актер снимался в таких фильмах, как «Небеса обетованные», «Старые клячи», «Чародеи», и других.