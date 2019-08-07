Валентин Гафт госпитализирован

Актер Валентин Гафт попал в больницу, сообщила РБК в среду его жена Ольга Остроумова.

«Да, Валентин в больнице в удовлетворительном состоянии. Улыбается уже. Все вокруг него танцуют, пляшут, все очень внимательные», — сказала Остроумова. При этом она отказалась уточнить, достоверна ли информация о том, что Гафт перенес инсульт.

Ранее РЕН ТВ сообщил, что Гафт около недели назад был доставлен в одну из московских больниц. По данным телеканала, он перенес инсульт. Отмечается, что сначала артиста поместили в отделение реанимации, затем, когда его состояние стабилизировалось, его перевели в неврологию.