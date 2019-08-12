Жена Гафта сообщила о состоянии актера

Актер и режиссер Валентин Гафт остается в больнице, сообщила РБК его жена актриса Ольга Остроумова.

«Он по-прежнему в больнице, состояние стабильное», — сказала она.

О госпитализации актера супруга сообщила 7 августа. При этом она отказалась комментировать информацию РЕН ТВ о том, что Гафт перенес инсульт.

На следующий день Остроумова опровергла появившуюся в СМИ информацию о смерти актера. Она заявила, что Гафт чувствует себя хорошо.

Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. С 1969 года он играет в театре «Современник». Гафт снялся в фильмах «Гараж», «Небеса обетованные», «О бедном гусаре замолвите слово…», «Мастер и Маргарита» и других. В 1984 году актер получил звание народного артиста РСФСР. Он является лауреатом различных премий, в том числе «Золотой орел» и «Хрустальная Турандот».

