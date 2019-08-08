Жена Гафта опровергла информацию о смерти артиста

Валентин Гафт остается в больнице, однако его самочувствие нормальное. Об этом РБК сообщила жена артиста Ольга Остроумова.

«Все нормально, опять распространяют какие-то фейковые новости, он сейчас в больнице, чувствует себя хорошо», — заявила Остроумова.

Ранее фотогалерею в память об артисте, в подписях к которой было сказано, что он умер, опубликовал портал Mail.ru.

Накануне, 7 августа, Остроумова подтвердила, что артист был госпитализирован в одну из московских больниц. Телеканал РЕН ТВ сообщал, что Гафт перенес инсульт. Его супруга отказалась прокомментировать эту информацию.

Валентину Гафту 83 года. С 1969 года он служит в театре «Современник». Актер снялся в ряде известных кинофильмов — к числу его работ относятся «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово», «Забытая мелодия для флейты», «Мастер и Маргарита».