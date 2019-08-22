В Совфеде ответили на требование Зеленского отказаться от Крыма ради G8

Требования президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма в качестве условия воссоздания G8 являются «нереалистичными и несбыточными», считает сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международной политике Сергей Цеков. Такое мнение он высказал в разговоре с РБК.

По мнению Цекова, лидер Украины «не принимает во внимание реальность», которая сложилась в его стране и во всем мире, а также придерживается в этом вопросе политики своего предшественника Петра Порошенко.

«Реальные политики понимают, что выполнить его требование относительно Крыма невозможно. Очевидно, он считает, что Крым — это территория без людей. Но там живут люди, которые определили свою судьбу. Это мы провели референдум и попросились в Россию. Эти его требования совершенно нереалистичны и несбыточны», — сказал сенатор.

По мнению Цекова, ответственность за военный конфликт в Донбассе лежит на украинской власти. «Что касается прекращения войны в Донбассе, так это в руках Киева. Пусть они прекращают войну, пусть прекращают обстрелы на территории Донецкой и Луганской народных республик», — отметил сенатор. Он добавил, что «Россия к войне в Донбассе никакого отношения не имеет». Он пояснил, что Россия помогает региону, поскольку «Украина его бросила», в экономическом и юридическом планах.