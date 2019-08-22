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Павел Мамаев не оплатил налоги на 434 тыс. руб.

Павел Мамаев не оплатил налог на 434 тыс.руб., следует из базы данных должников на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Его фамилия, имя, отчество, а также место рождения — Подольский район Московской области, поселок Шишкин лес — совпадают с личными данными полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

27 мая 2019 года по решению судебного участка Черемушкинского суда в отношении Мамаева было возбуждено исполнительное производство. Предметом исполнения указано взыскание налогов и сборов на сумму 434 тыс. руб., говорится в документе.

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Матчи и чаепития: как устроена жизнь Кокорина и Мамаева в колонии

В октябре 2018 года футболистов Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и игрока любительской лиги Александра Протасовицкого задержали за две драки в Москве. Мужчины сначала избили на улице в центре столицы водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука, после чего зашли в кафе и избили там главу департамента Минпромторга Дениса Пака и генерального директора НАМИ — разработчика автомобилей Aurus — Сергея Гайсина.

Мамаева приговорили к году и пяти месяцам колонии, остальных участников дела — к полутора годам лишения свободы. Позже суд засчитал каждый день, проведенный ими в следственном изоляторе, за полтора дня в колонии. Суммарно братья Кокорины проведут в колонии 7,5 месяца, Протасовицкий и Мамаев — 6,5 месяца.

Теги: Павел Мамаев, налоги
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