Матчи и чаепития: как устроена жизнь Кокорина и Мамаева в колонии

Футболиста «Зенита» Александра Кокорина и игрока «Краснодара» Павла Мамаева суд приговорил к заключению в колонии 8 мая. Кокорин получил полтора года лишения свободы, Мамаев — один год и пять месяцев
Оба футболиста попали в исправительную колонию № 4 в Белгородской области, там же отбывает наказание младший брат Кокорина Кирилл. В октябре прошлого года они стали участниками драк в Москве — с водителем ведущей «Первого канала» и чиновником Минпромторга
10 августа Мамаев (на фото в центре) и Кокорин приняли участие в футбольном матче команды колонии против белгородского профессионального клуба «Салют» (команда ИК победила «Салют» со счетом 4:2). После игры в колонии устроили чаепитие
Ранее стало известно, что Кокорин и Мамаев получили работу упаковщиков в швейном цеху с зарплатой 11 тыс. руб. в месяц. Рабочий день начинается в 8:00 и заканчивается в 18:00
Оба футболиста назвали пребывание в колонии уроком: «Ту школу, которую прошли мы здесь, каждый из нас, я не думаю, что мы бы смогли ее получить на свободе. Как для мужчины это было огромный урок и такой как бы путь»
При назначении наказания суд засчитал Мамаеву и Кокорину время, проведенное в СИЗО во время следствия и суда. Всего Кирилл и Александр Кокорины должны провести в заключении семь с половиной месяцев, а Павел Мамаев — шесть с половиной месяцев