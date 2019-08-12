Матчи и чаепития: как устроена жизнь Кокорина и Мамаева в колонии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,55 +0,27 EUR Бирж. 73,33 +0,23 Brent 58,02 -1,11% USD Нал. 65,84 65,05 EUR Нал. 73,62 72,81 USD ЦБ 65,43 +0,17 EUR ЦБ 73,12 +0,10 EUR/USD 1,1186 -0,0017 BTC/USD Бирж. 11 374,00 -199,00 IMOEX 2 684,58 +0,18% RTSI 1 290,32 +0,07% DJIA 26 287,44 -0,34% Nasdaq 7 959,14 -1,00%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
CBS $85 (+72,87%) прогноз Deutsche Bank к 01.07.20
BlackRock $537 (+25,63%) прогноз Jefferies к 22.07.20
Доллар/Рубль ₽65 (-0,82%) прогноз ING к 30.09.19
Fox $45 (+28,5%) прогноз Credit Suisse к 02.06.20
Activision Blizzard $64 (+34,23%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20
CBS $85 (+72,87%) прогноз Deutsche Bank к 01.07.20
BlackRock $537 (+25,63%) прогноз Jefferies к 22.07.20
Доллар/Рубль ₽65 (-0,82%) прогноз ING к 30.09.19
Fox $45 (+28,5%) прогноз Credit Suisse к 02.06.20
Activision Blizzard $64 (+34,23%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20
Лента новостей
Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 65,43 (+0,17) Quote, 12:14
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 73,12 (+0,1) Quote, 12:14
Для частых поездок: ноутбук со стальными нервами РБК и ASUS, 13:09 Захарова сообщила подробности консультаций с Китаем по протестам Политика, 13:09 Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей Общество, 13:04 Дизайн-мышление: как объединить аналитику и дизайн Pro, 13:01 Большинство россиян связали уменьшение размера упаковок товаров с обманом Общество, 12:57 Индийская корпорация продаст 20% своего нефтяного бизнеса Saudi Aramco Бизнес, 12:57 В Турции назвали сроки поставки второй батареи С-400 Общество, 12:44 Компания Acer поддержала юных программистов Партнерский материал, 12:39 Дворник с долгом 2 млрд руб. сообщила об увольнении и нервном срыве Общество, 12:38 ЦБ выпустил полмиллиона монет со сценами из «Бременских музыкантов» Финансы, 12:27 $400 млн в Bitcoin и атака в сети Litecoin: главное из мира криптовалют Крипто, 12:18 Баскетбольный ЦСКА подписал контракт с лучшим снайпером Евролиги Спорт, 12:11 Риелторы назвали стоимость аренды самой дешевой квартиры в Старой Москве Недвижимость, 12:09 На железнодорожном участке Крымского моста протестировали освещение Общество, 12:09
Хулиганство Кокорина и Мамаева ,  
0 
Матчи и чаепития: как устроена жизнь Кокорина и Мамаева в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев находятся в исправительной колонии № 4 Белгородской области. Их приговорили к заключению за драки в Москве в октябре 2018 года. В августе 2019 года журналистам показали, как устроена жизнь Кокорина и Мамаева в колонии
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Футболиста «Зенита» Александра Кокорина и игрока «Краснодара» Павла Мамаева суд приговорил к заключению в колонии 8 мая. Кокорин получил полтора года лишения свободы, Мамаев — один год и пять месяцев

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Оба футболиста попали в исправительную колонию № 4 в Белгородской области, там же отбывает наказание младший брат Кокорина Кирилл. В октябре прошлого года они стали участниками драк в Москве — с водителем ведущей «Первого канала» и чиновником Минпромторга​

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

10 августа Мамаев (на фото в центре) и Кокорин приняли участие в футбольном матче команды колонии против белгородского профессионального клуба «Салют» (команда ИК победила «Салют» со счетом 4:2). После игры в колонии устроили чаепитие

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Ранее стало известно, что Кокорин и Мамаев получили работу упаковщиков в швейном цеху с зарплатой 11 тыс. руб. в месяц. Рабочий день начинается в 8:00 и заканчивается в 18:00

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
Александр Кокорин (на фото) рассказывал о работе так: «Альтернативы не было. Думаю, вакансии тренеров тут просто нет. Мы просто после работы помогаем ребятам тренироваться»
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
В начале августа братья Кокорины и Павел Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Мамаев ранее заявлял, что содержание в колонии переносится проще, чем в СИЗО: «Во-первых, уже нет неопределенности. Есть понимание, когда выйдешь. Во-вторых, ты не сидишь без дела. В-третьих, ты много времени проводишь на свежем воздухе»
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Оба футболиста назвали пребывание в колонии уроком: «Ту школу, которую прошли мы здесь, каждый из нас, я не думаю, что мы бы смогли ее получить на свободе. Как для мужчины это было огромный урок и такой как бы путь»

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

При назначении наказания суд засчитал Мамаеву и Кокорину время, проведенное в СИЗО во время следствия и суда. Всего Кирилл и Александр Кокорины должны провести в заключении семь с половиной месяцев, а Павел Мамаев — шесть с половиной месяцев

Теги: мультимедиа, Александр Кокорин, Павел Мамаев
Материалы по теме
Кокорин и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении
Общество
Кокорин и Мамаев сообщили об условиях содержания в колонии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter