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Хулиганство Кокорина и Мамаева ,  
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Суд назначил дату рассмотрения УДО Мамаева и Кокорина
Футболисты отбывают в колонии в Белгородской области наказание за две драки в центре Москвы, которые произошли в октябре прошлого года. Суд назначил им от 1 года 5 месяцев до 1 года 6 месяцев лишения свободы

Алексеевский суд Белгородской области в начале сентября рассмотрит ходатайства футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении. Об этом РБК сообщила помощница председателя Белгородского областного суда Ирина Сазонова.

Заседание суда запланировано на 6 сентября. Также на нем рассмотрят аналогичное прошение от брата Александра Корорина Кирилла, который также участвовал в драке в центре Москвы в октябре прошлого года.

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Матчи и чаепития: как устроена жизнь Кокорина и Мамаева в колонии

Материал дополняется.

Автор: Анна Трунина
Теги: Белгородская область, Павел Мамаев, Александр Кокорин
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