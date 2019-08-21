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Политика ,  
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Путин заявил о необходимости обмена данными после взрыва у Северодвинска

Россия и другие страны нуждаются в эффективной системе обмена информацией в сфере безопасности, подтвердил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров со своим финским коллегой Саули Ниинистё. Так он отреагировал на вопрос об инциденте со взрывом под Северодвинском. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал «Россия 24».

«Безусловно, и я думаю, вы меня поймете, когда речь идет о мероприятиях военного характера, то есть определенные ограничения доступа к информации, но что касается вопросов безопасности, то я здесь с вами полностью согласен: нам нужно наладить эффективные инструменты, эффективную систему обмена информацией», — объяснил он.

Авария на военном полигоне под Северодвинском произошла 8 августа. После аварии в Северодвинске был зафиксирован краткосрочный скачок радиации. Позднее Росгидромет уточнил, что это было вызвано прохождением облака радиоактивных инертных газов.

Общество
Две станции ядерного мониторинга в России возобновили передачу данных

Вскоре после взрыва несколько станций мониторинга, которые служат частью международной сети, отслеживающей соблюдение Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, — договора, который Россия ратифицировала в 2000 году, — прекратили передачу данных. В Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний после этого обратились к Москве с просьбой возобновить обмен информацией, в ответ на что в МИДе напомнили, что передача данных является для каждой страны «сугубо добровольной». 20 августа две станции мониторинга все же возобновили работу.

Теги: Владимир Путин, информация, Безопасность
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