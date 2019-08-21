Путин заявил о необходимости обмена данными после взрыва у Северодвинска

Россия и другие страны нуждаются в эффективной системе обмена информацией в сфере безопасности, подтвердил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров со своим финским коллегой Саули Ниинистё. Так он отреагировал на вопрос об инциденте со взрывом под Северодвинском. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал «Россия 24».

«Безусловно, и я думаю, вы меня поймете, когда речь идет о мероприятиях военного характера, то есть определенные ограничения доступа к информации, но что касается вопросов безопасности, то я здесь с вами полностью согласен: нам нужно наладить эффективные инструменты, эффективную систему обмена информацией», — объяснил он.

Авария на военном полигоне под Северодвинском произошла 8 августа. После аварии в Северодвинске был зафиксирован краткосрочный скачок радиации. Позднее Росгидромет уточнил, что это было вызвано прохождением облака радиоактивных инертных газов.

Вскоре после взрыва несколько станций мониторинга, которые служат частью международной сети, отслеживающей соблюдение Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, — договора, который Россия ратифицировала в 2000 году, — прекратили передачу данных. В Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний после этого обратились к Москве с просьбой возобновить обмен информацией, в ответ на что в МИДе напомнили, что передача данных является для каждой страны «сугубо добровольной». 20 августа две станции мониторинга все же возобновили работу.