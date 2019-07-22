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Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений
Государство не будет помогать при разработке нефтяных месторождений по крайней мере до конца года. К началу зимы правительство должно закончить инвентаризацию всех нефтяных месторождений и оценить их экономическую эффективность
Фото: Vincent Mundy / Bloomberg

Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания, посвященного вопросу стимулирования нефтяной отрасли, сообщается на сайте Кремля.

Мораторий введен до 31 декабря. Глава государства также поручил завершить инвентаризацию запасов нефтяных месторождений на предмет экономической эффективности их освоения в текущих налоговых условиях до 1 декабря. Правительство должно разработать единые критерии и требования к экономическому обоснованию и порядок предоставления мер господдержки при разработке месторождений.

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Кроме того, глава государства поручил представить финансово-экономическое обоснование предложений по господдержке разработки Приобского нефтяного месторождения.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев не стал комментировать обоснования по господдержке Приобского месторождения, которые должно представить правительство, и перспективу работы месторождения без ожидаемых льгот. отвечая на вопрос РБК о моратории на господдержку нефтедобычи до завершения инвентаризации действующих льгот: «Президенту виднее. Мы никуда не торопимся. Можем подождать до декабря, если государство тоже сможет подождать. Инвентаризация льгот — дело нужное. Она покажет, какие льготы не работают, а какие приносят эффект бюджету», — отметил он

В декабре глава «Роснефти» Игорь Сечин направил Путину письмо, в котором попросил льготы для северной части Приобского месторождения в виде вычетов налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). По оценкам Минфина, льготы для этого месторождения могут составить в общей сложности до 460 млрд руб. за десять лет, учитывая уже существующие льготы.

Авторы: Юлия Выродова, Людмила Подобедова
Теги: нефтяные месторождения, господдержка, Владимир Путин
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