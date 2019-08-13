У главы МИД ФРГ в третий раз за год сломался самолет

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,41 +0,12 EUR Бирж. 73,35 +0,25 Brent 58,43 -0,41% USD Нал. 66,00 63,33 EUR Нал. 74,08 71,42 USD ЦБ 65,43 +0,17 EUR ЦБ 73,12 +0,10 EUR/USD 1,1212 +0,0009 BTC/USD Бирж. 11 409,57 -163,43 IMOEX 2 689,93 +0,38% RTSI 1 294,12 +0,36% DJIA 25 894,81 -1,49% Nasdaq 7 863,41 -1,20%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Мосэнерго ₽2 (-11,11%) прогноз КИТ Финанс к 13.05.20
TripAdvisor $50 (+23,79%) прогноз RBC Capital Markets к 07.08.20
Норникель ₽17 700 (+17,81%) прогноз ВТБ Капитал к 07.08.20
Доллар/Рубль ₽65 (-0,62%) прогноз ING к 30.09.19
BlackRock $537 (+29,09%) прогноз Jefferies к 22.07.20
Мосэнерго ₽2 (-11,11%) прогноз КИТ Финанс к 13.05.20
TripAdvisor $50 (+23,79%) прогноз RBC Capital Markets к 07.08.20
Норникель ₽17 700 (+17,81%) прогноз ВТБ Капитал к 07.08.20
Доллар/Рубль ₽65 (-0,62%) прогноз ING к 30.09.19
BlackRock $537 (+29,09%) прогноз Jefferies к 22.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 65,43 (+0,17) Quote, 12 авг, 12:14
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 73,12 (+0,1) Quote, 12 авг, 12:14
В Совфеде осудили заявление посольства США о визите Путина в Крым Политика, 01:25 Трамп сообщил о выводах США после аварии в Северодвинске Политика, 00:46 Попавшую в скандал краснодарскую судью отстранили от ведения процессов Общество, 00:35 Индекс Аргентинской биржи по итогам дня рухнул на 30% Экономика, 00:32 У главы МИД ФРГ в третий раз за год сломался самолет Политика, 00:02 Федотов нашел основания для дела на ударившего девушку полицейского Общество, 12 авг, 23:43 Власти Москвы начали проверку из-за смерти девушки от неизвестной болезни Общество, 12 авг, 23:10 СК не увидел нарушений после жалобы москвича на сломанную на митинге ногу Общество, 12 авг, 23:03 Организаторы шествия 17 августа сообщили об отказе мэрии его согласовать Политика, 12 авг, 23:02 Роскомнадзор объяснил блокировку статьи через три года после публикации Общество, 12 авг, 22:42 Порт заявил о незаконном обыске СБУ из-за захода танкера в Севастополь Общество, 12 авг, 22:33 В парке на юге России обнаружили «танк ядерного апокалипсиса» Общество, 12 авг, 22:19 Власти отказались от ввода обязательного ЕГЭ для выпускников колледжей Общество, 12 авг, 22:04 Читай по ногам: как работает язык тела. Тест Партнерский материал, 12 авг, 21:58
Политика ,  
0 
У главы МИД ФРГ в третий раз за год сломался самолет
Для поездки в Нью-Йорке Хайко Маасу пришлось дожидаться резервный лайнер. Такие же проблемы были у президента и канцлера Германии
Хайко Маас (Фото: Michael Sohn / AP)

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в третий раз в этом году с опозданием прибыл на международное мероприятие из-за проблем с самолетом. Как сообщает издание Spiegel, глава внешнеполитического ведомства должен был вылететь на заседание Совета безопасности ООН в Нью-Йорке из берлинского аэропорта «Тегель» на Airbus 321. Однако в последний момент в лайнере были обнаружены неисправности. Маасу пришлось дожидаться запасного А319 из Кельна и уже затем вылетать в США.

По данным издания, в берлинском аэропорту специалисты обнаружили небольшую трещину, из которой вытекал керосин. Предполагается, что причиной поломки мог стать брак при сборке самолета. Предполагается, что после небольшого ремонта машину отправят в Кельн, где ее будут в дальнейшем использовать для нужд правительства Германии.

Общество
В Словакии МиГ-29 подняли в воздух для сопровождения пассажирского Airbus

Инцидент в берлинском аэропорту произошел несмотря на то, что власти Германии в последнее время закупили три самолета для правительственных нужд. Причиной стали сразу несколько отказов в течение этого года. Так, в конце февраля Маасу из-за поломки самолета пришлось ждать 20 часов, чтобы долететь до столицы Мали. В начале апреля у лайнера, на котором он летел в Нью-Йорк, при посадке спустила шина. В результате Маас час просидел в самолете, потом смог из него выйти, но все равно опоздал на совещание с участием представителей ООН.

В начале мая заменять самолет пришлось и федеральному президенту Франку-Вальеру Штайнмайеру. Он в результате пересел на частный лайнер, чтобы добраться до пункта назначения.

В ноябре прошлого года проблемы возникли и у канцлера Германии Ангелы Меркель. Из-за неисправности «борта номер один» ей пришлось лететь на саммит G20 в Аргентине на рейсовом самолете испанской авиакомпании Iberia. Канцлера посадили в бизнес-класс, где ее соседями стали обычные пассажиры.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Германия, Самолет
Материалы по теме
В бундестаге ответили на слова посла США о выводе войск из Германии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter