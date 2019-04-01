СМИ узнали о неполадках самолета главы МИД Германии в аэропорту Нью-Йорка

Правительственный лайнер «Конрад Аденауэр», на борту которого находился министр иностранных дел Германии Хайко Маас, не смог самостоятельно припарковаться в аэропорту Нью-Йорка. Об этом сообщает газета Die Zeit со ссылкой на агентство DPA.

У Airbus A340 лопнуло колесо, поэтому пилот попросил отбуксировать лайнер на место стоянки. Издание добавляет, что самолет находился на ремонте четыре месяца. Отмечается, что из-за неполадки Маас пропустил открытие неформального заседания Совета Безопасности ООН.

В конце ноября 2018 года канцлеру Германии Ангеле Меркель, которая следовала на саммит G20 в Аргентину, пришлось сменить самолет из-за технических проблем. Тот же «Конрад Аденауэр» экстренно приземлился в Кельне, а Меркель пропустила начало саммита. Она долетела до Аргентины обычным рейсом авиакомпании Iberia. В связи с этим в Миноборны Германии допустили покупку нового самолета для канцлера.

В конце декабря прошлого года Spiegel со ссылкой на конфиденциальный отчет бундесвера написал, что самолет обслуживала авиакомпания Lufthansa. По данным издания, в 2010 году компания обновила систему связи лайнера, но не предупредила об этом пилотов и фирму Airbus, поэтому экипаж не смог справиться с неполадками.