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СМИ узнали о неполадках самолета главы МИД Германии в аэропорту Нью-Йорка

Правительственный лайнер «Конрад Аденауэр», на борту которого находился министр иностранных дел Германии Хайко Маас, не смог самостоятельно припарковаться в аэропорту Нью-Йорка. Об этом сообщает газета Die Zeit со ссылкой на агентство DPA.

У Airbus A340 лопнуло колесо, поэтому пилот попросил отбуксировать лайнер на место стоянки. Издание добавляет, что самолет находился на ремонте четыре месяца. Отмечается, что из-за неполадки Маас пропустил открытие неформального заседания Совета Безопасности ООН.

Общество
Spiegel счел Lufthansa ответственной за ЧП с самолетом Меркель перед G20

В конце ноября 2018 года канцлеру Германии Ангеле Меркель, которая следовала на саммит G20 в Аргентину, пришлось сменить самолет из-за технических проблем. Тот же «Конрад Аденауэр» экстренно приземлился в Кельне, а Меркель пропустила начало саммита. Она долетела до Аргентины обычным рейсом авиакомпании Iberia. В связи с этим в Миноборны Германии допустили покупку нового самолета для канцлера.

В конце декабря прошлого года Spiegel со ссылкой на конфиденциальный отчет бундесвера написал, что самолет обслуживала авиакомпания Lufthansa. По данным издания, в 2010 году компания обновила систему связи лайнера, но не предупредила об этом пилотов и фирму Airbus, поэтому экипаж не смог справиться с неполадками.

Теги: Германия, МИД, Самолет
Материалы по теме
Самолет Меркель совершил вынужденную посадку из-за технических проблем
Политика
Меркель пропустит начало саммита G20 из-за проблем с самолетом
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