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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Глава МИД Германии не смог вылететь из Мали из-за поломки самолета

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас не смог вылететь в Берлин из столицы Мали Бамако из-за проблем с самолетом. Об этом пишет издание Spiegel.Online. Проблема с вылетом немецкой делегации возникла в результате поломки гидравлической системы шасси правительственного лайнера.

Сообщается, что накануне, 28 февраля, Маас предложил сопровождавшим его лицам вернуться в Германию регулярным рейсом авиакомпании Air France с пересадкой в Париже, однако делегация приняла решение остаться в Мали.

По данным издания, в Бамако из Берлина должен прибыть правительственный борт Airbus А340. Время вылета не уточняется. В конце февраля Маас посетил ряд западноафриканских стран, среди которых Сьерра-Леоне, Буркина-Фасо.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 30 января не смог вылететь из Эфиопии из-за неполадок с правительственным лайнером Airbus А340 «Теодор Хойс». В начале января министр по вопросам экономического сотрудничества Германии Герд Мюллер прервал поездку по Африке из-за поломки правительственного самолета. В ноябре 2018 года канцлер Германии Ангела Меркель вовремя ​не попала на саммит G20 из-за того, что правительственный лайнер Konrad Adenauer, направлявшийся в Аргентину, был вынужден вернуться в Кельн из-за технических неполадок. Меркель вылетела на саммит регулярным рейсом авиакомпании Iberia.

Теги: МИД Германии, Мали, Самолет
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