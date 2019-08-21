Летевший в Ухту самолет Utair вернулся во Внуково из-за неисправности

Летевший в Ухту самолет Utair вернулся во Внуково из-за неисправности

Самолет авиакомпании Utair, летевший в Ухту, вернулся в аэропорт Внуково спустя почти полтора часа после вылета. Boeing 737-500 покинул столичный аэропорт в 15:48 мск, а вернулся обратно около 17:10 мск, следует из данных Flightradar24.

«Борт совершил посадку в аэропорту Внуково в штатном режиме, пострадавших нет», — сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

По данным РЕН ТВ, после взлета экипаж лайнера сообщил, что у самолета не убрались предкрылки. Пилот запросил возвращение в аэропорт вылета, после чего стал вырабатывать топливо, готовясь к экстренной посадке.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на пресс-службу Utair сообщил, что причиной возвращения самолета стало «срабатывание индикатора неубранного положения закрылков».

На борту Boeing находились 115 пассажиров.