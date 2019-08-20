Вылетевший в Мюнхен самолет вернулся в Петербург

Пассажирский лайнер Airbus A321 немецкой авиакомпании Lufthansa, который выполнял рейс Санкт-Петербург — Мюнхен, вернулся в Пулково вскоре после вылета. Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar24, который отслеживает полеты гражданской авиации.
Самолет вылетел из Пулково в 16:50 мск и уже спустя полчаса, долетев до границы с Эстонией, развернулся и полетел обратно.
В управляющей аэропортом компании «Воздушные ворота Северной столицы» РБК уточнили, рейс вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. Подробностей в компании не сообщили.
«Самолет вылетел из Пулково в 16:50 мск, вернулся в 17:32 мск. Посадка штатная, аэропорт работает в штатном режиме», — сказала специалист по связям с общественностью компании Марина Мышева.