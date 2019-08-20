Вылетевший в Мюнхен самолет вернулся в Петербург

Вылетевший в Мюнхен самолет вернулся в Петербург

Лайнер сделал круг, долетев до границы с Эстонией. В общей сложности самолет находился в небе полчаса. Авиакомпания Lufthansa заявила о трещине на ветровом стекле кабины экипажа

Фото: Silas Stein / DPA / ТАСС

Пассажирский лайнер Airbus A321 немецкой авиакомпании Lufthansa, который выполнял рейс Санкт-Петербург — Мюнхен, вернулся в Пулково вскоре после вылета. Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar24, который отслеживает полеты гражданской авиации.

Самолет вылетел из Пулково в 16:50 мск и уже спустя полчаса, долетев до границы с Эстонией, развернулся и полетел обратно.

В управляющей аэропортом компании «Воздушные ворота Северной столицы» РБК уточнили, рейс вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. Подробностей в компании не сообщили.

«Самолет вылетел из Пулково в 16:50 мск, вернулся в 17:32 мск. Посадка штатная, аэропорт работает в штатном режиме», — сказала специалист по связям с общественностью компании Марина Мышева.