Вылетевший в Мюнхен самолет вернулся в Петербург

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 66,48 -0,41 EUR Бирж. 73,75 -0,34 Brent 59,47 +0,22% USD Нал. 67,02 66,06 EUR Нал. 74,33 73,29 USD ЦБ 66,78 +0,18 EUR ЦБ 73,98 +0,03 EUR/USD 1,1093 +0,0014 BTC/USD Бирж. 10 798,00 -148,00 IMOEX 2 674,27 +0,99% RTSI 1 264,83 +1,39% DJIA 26 091,21 -0,17% Nasdaq 7 993,49 -0,12%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Target $99 (+14,62%) прогноз Deutsche Bank к 05.08.20
Доллар/Рубль ₽70 (+5,29%) прогноз FxPro к 10.09.19
Baidu $145 (+29,81%) прогноз Barclays Capital к 20.08.20
QIWI ₽1 796,79 (+16,56%) прогноз Sova capital к 13.05.20
АЛРОСА ₽110 (+53,31%) прогноз JP Morgan к 03.07.20
Target $99 (+14,62%) прогноз Deutsche Bank к 05.08.20
Доллар/Рубль ₽70 (+5,29%) прогноз FxPro к 10.09.19
Baidu $145 (+29,81%) прогноз Barclays Capital к 20.08.20
QIWI ₽1 796,79 (+16,56%) прогноз Sova capital к 13.05.20
АЛРОСА ₽110 (+53,31%) прогноз JP Morgan к 03.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 21 августа
USD ЦБ: 66,78 (+0,18) Quote, 12:30
Курс евро на 21 августа
EUR ЦБ: 73,98 (+0,03) Quote, 12:30
Отец пострадавшей в Турции российской девочки сообщил о ее состоянии Общество, 19:12 Росздравнадзор закрыл в Москве подпольную клинику пластической хирургии Общество, 19:09 Путин назвал дедлайн для запуска программ модернизации здравоохранения Политика, 19:06 Фан-зону для болельщиков во время Евро-2020 расположат в «Лужниках» Спорт, 19:04 СМИ сообщили о крушении вертолета с россиянами в Греции Общество, 19:04 В Москве пройдет международный железнодорожный салон PRO//Движение.Экспо Пресс-релиз, 18:51 Геркус назвал уклонением трансферы Сутормина за 50 тыс. руб. Спорт, 18:46 СК предъявил обвинения по делу о нападениях на силовиков на акции 27 июля Политика, 18:45 Скворцова заявила о росте продолжительности жизни с опережением плана Экономика, 18:43 Прототипирование в VR: пять способов проверить гипотезу Pro, 18:40 Путин попросил чиновников тратить миллиарды на здравоохранение «с умом» Политика, 18:32 «Укроборонпром» поставил цель нарастить экспорт вооружения в пять раз Политика, 18:31 Промсвязьбанк потребовал расторжения брачного договора Алексея Ананьева Финансы, 18:21 Вылетевший в Мюнхен самолет вернулся в Петербург Общество, 18:21
Общество ,  
0 
Вылетевший в Мюнхен самолет вернулся в Петербург
Лайнер сделал круг, долетев до границы с Эстонией. В общей сложности самолет находился в небе полчаса. Авиакомпания Lufthansa заявила о трещине на ветровом стекле кабины экипажа
Фото: Silas Stein / DPA / ТАСС

Пассажирский лайнер Airbus A321 немецкой авиакомпании Lufthansa, который выполнял рейс Санкт-Петербург — Мюнхен, вернулся в Пулково вскоре после вылета. Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar24, который отслеживает полеты гражданской авиации.

Самолет вылетел из Пулково в 16:50 мск и уже спустя полчаса, долетев до границы с Эстонией, развернулся и полетел обратно.

В управляющей аэропортом компании «Воздушные ворота Северной столицы» РБК уточнили, рейс вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. Подробностей в компании не сообщили.

«Самолет вылетел из Пулково в 16:50 мск, вернулся в 17:32 мск. Посадка штатная, аэропорт работает в штатном режиме», — сказала специалист по связям с общественностью компании Марина Мышева.

Общество
СМИ узнали об экстренной посадке SSJ100 в Минводах из-за разгерметизации

«Через несколько минут после вылета слева на ветровом стекле кабины экипажа возникла трещина. Поскольку такое стекло имеет несколько слоев, повреждение оказалось поверхностным. Тем не менее в соответствии с принятыми процедурами экипажем было принято решение прервать полет и вернуться в аэропорт Пулково», — рассказал РБК официальный представитель Lufthansa Александр Зинченко.

По его словам, для получения права на приоритетную посадку на борту была объявлена чрезвычайная ситуация.

Так как лайнер нуждается в ремонте, компания регистрирует пассажиров этого самолета на альтернативные рейсы, добавил он. В Lufthansa уточнили, что на борту лайнера Airbus A321 находился 141 пассажир.

Авторы: Анна Трунина, Дмитрий Алексеев, Михаил Юшков
Теги: Аэропорт Пулково, Санкт-Петербург, Lufthansa
Материалы по теме
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении
Общество
Сопровождавшие самолет делегации Путина истребители попали на видео
Общество
Песков прокомментировал подлет швейцарских истребителей к самолету Путина
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter