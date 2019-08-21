Самолет S7 вынужденно сел в Сургуте из-за непогоды

Самолет авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс из Москвы в Надым, совершил вынужденную посадку в аэропорту Сургута из-за непогоды в аэропорту назначения. Об этом сообщили РБК в справочной аэропорта Сургут.

«Рейс авиакомпании S7, направление Домодедово — Надым, прибыл в 7:58 (5:58 мск) в Сургут по метеоусловиям города Надыма», — сообщили РБК в аэропорту.

Пассажиров уже пересадили на борт воздушного судна, готовый для отправки. На взлете, скоро вылетят, отметили в аэропорту.

9 августа непогода стала причиной задержки прибытия четырех авиарейсов в Уфу. Из-за густого тумана самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга и Стамбула перенаправили в аэропорты Казани и Екатеринбурга, был задержан вылет самолета авиакомпании «Ямал» в Ноябрьск.