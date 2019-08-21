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Прощание с актрисой Назаровой пройдет в театре имени Ермоловой

Прощание с актрисой Александрой Назаровой пройдет в московском театре имени М.Н.Ермоловой. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы театра.

«Ориентировочно — суббота на Новой сцене нашего театра. Решается вопрос с кладбищем», — сказал он.

В пресс-службе театра добавили «РИА Новости», что отправили запрос руководству Троекуровского кладбища, однако решения пока нет.

Александра Назарова скончалась 20 августа. Заместитель художественного руководителя театра имени М.Н.Ермоловой Галина Боголюбова сообщала, что причиной смерти стали проблемы с легкими. По ее словам, актриса впадала в кому.

Назарова родилась в 1940 году в Ленинграде. Ее родители были актерами. Она окончила Ленинградский театральный институт, после чего переехала в Москву. Актриса снималась в кино с 1961 года. Назарова играла в таких сериалах, как «Моя прекрасная няня», «Бригада» и других, а также озвучивала фильмы.

Теги: актриса, прощание, Москва
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