СМИ узнали об отъезде Порошенко с семьей с Украины

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,93 -0,64 EUR Бирж. 73,19 -0,68 Brent 60,95 +2,49% USD Нал. 66,44 65,58 EUR Нал. 73,65 72,83 USD ЦБ 66,26 -0,52 EUR ЦБ 73,50 -0,48 EUR/USD 1,1102 +0,0005 BTC/USD Бирж. 10 144,00 -628,00 IMOEX 2 675,12 +0,09% RTSI 1 278,24 +1,08% DJIA 25 962,44 -0,66% Nasdaq 7 948,56 -0,68%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Allergan $190 (+18,15%) прогноз Guggenheim Partners к 11.03.20
QUALCOMM $96 (+25,52%) прогноз Stifel к 01.05.20
Детский мир ₽110 (+25,77%) прогноз Открытие Брокер к 20.08.20
МТС ₽315 (+22,95%) прогноз КИТ Финанс к 05.08.20
Доллар/Рубль ₽70 (+5,16%) прогноз FxPro к 10.09.19
Allergan $190 (+18,15%) прогноз Guggenheim Partners к 11.03.20
QUALCOMM $96 (+25,52%) прогноз Stifel к 01.05.20
Детский мир ₽110 (+25,77%) прогноз Открытие Брокер к 20.08.20
МТС ₽315 (+22,95%) прогноз КИТ Финанс к 05.08.20
Доллар/Рубль ₽70 (+5,16%) прогноз FxPro к 10.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 22 августа
USD ЦБ: 66,26 (-0,52) Quote, 13:25
Курс евро на 22 августа
EUR ЦБ: 73,5 (-0,48) Quote, 13:25
Мосгорсуд оставил в СИЗО семерых украинских моряков Общество, 15:10 Экс-чемпиона мира по легкой атлетике Бакулина дисквалифицировали на 8 лет Спорт, 15:08 16 часов на одном заряде: тест легкого ноутбука для приключений РБК и ASUS, 15:04 Базовый аэропорт пригрозил «России» прекратить ее обслуживание Бизнес, 15:02 «Пентагон посылает сигнал»: западные СМИ о ракетных испытаниях США Политика, 15:01 Ставка на солнце и уголь: два лица энергетики Китая. Видео Зеленая экономика, 15:00  СМИ узнали финансовую часть предложения США по покупке Гренландии Политика, 14:58 Генпрокуратура решила взыскать ₽6,3 млрд с семьи полковника ФСБ Черкалина Политика, 14:58 Напрасная игра: можно ли угадать лучший момент для входа на рынок акций Pro, 14:50 СМИ узнали об отъезде Порошенко с семьей с Украины Политика, 14:47 Суд подтвердил отказ в иске к «Первому каналу» из-за песни Виктора Цоя Общество, 14:46 5 необычных отелей на продажу по всему миру Недвижимость, 14:44  Reuters узнал условие Макрона для возвращения России в G8 Политика, 14:44 «Зенит» объявил о переходе футболиста «Уфы» Данила Кругового Спорт, 14:36
Политика ,  
0 
СМИ узнали об отъезде Порошенко с семьей с Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко вновь выехал из страны, направившись на отдых вместе с семьей в Норвегию. Об этом сообщают «Украински новини» со ссылкой на собственные источники.

Порошенко направился в город Олесунн в центральной Норвегии, считающийся известным туристическим центром.

«Он прилетел в воскресенье 18 числа в 12:26 по местному времени из Киева, аэропорт Жуляны. Чартерным Bombardier Learjet 60 с бортовым номером T7-ISH», — сообщил собеседник агентства.

Издание отмечает, что этот самолет Порошенко уже использовал ранее: в 2016 году, при перелете в Малагу, в Испании.

В конце июля «Украинская правда» сообщала о поездке бывшего украинского президента с семьей на отдых в Турцию.

Политика
Киевский суд обязал завести дело против Порошенко и Климкина

Петр Порошенко и ряд членов его команды после его ухода с поста президента стали фигурантами более десяти уголовных дел. Порошенко пока проходит по всем делам в статусе свидетеля. Однако днем 21 августа стало известно, что суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко и министра иностранных дел Павла Климкина: их подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением.

Теги: Петр Порошенко, Украина, Норвегия
Материалы по теме
Порошенко назвал главные страхи России
Политика
Киевский суд обязал завести дело против Порошенко и Климкина
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter