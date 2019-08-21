СМИ узнали об отъезде Порошенко с семьей с Украины

СМИ узнали об отъезде Порошенко с семьей с Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко вновь выехал из страны, направившись на отдых вместе с семьей в Норвегию. Об этом сообщают «Украински новини» со ссылкой на собственные источники.

Порошенко направился в город Олесунн в центральной Норвегии, считающийся известным туристическим центром.

«Он прилетел в воскресенье 18 числа в 12:26 по местному времени из Киева, аэропорт Жуляны. Чартерным Bombardier Learjet 60 с бортовым номером T7-ISH», — сообщил собеседник агентства.

Издание отмечает, что этот самолет Порошенко уже использовал ранее: в 2016 году, при перелете в Малагу, в Испании.

В конце июля «Украинская правда» сообщала о поездке бывшего украинского президента с семьей на отдых в Турцию.