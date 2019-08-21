Киевский суд обязал завести дело против Порошенко и Климкина

Киевский суд обязал завести дело против Порошенко и Климкина

По решению суда Национальное антикоррупционное бюро должно открыть дело против экс-президента Украины и министра иностранных дел в течение 24 часов

Петр Порошенко (Фото: Вадим Гирда / AP)

Соломенский суд Киева своим решением обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко и министра иностранных дел Павла Климкина. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным «112 Украина», обоих политиков подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением.

В свою очередь, «Українськi Новини» со ссылкой на материалы суда сообщают, что Соломенский суд удовлетворил жалобу неназванного гражданина, который еще 15 июля подал в НАБУ заявление о нарушениях закона Порошенко и Климкиным, однако никакой реакции на это заявление не последовало.

В соответствии с решением суда НАБУ обязано в течение суток открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений Порошенко и Климкина.